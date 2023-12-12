إسرائيل: مقتل 19 من 135 محتجزا لا يزالون في غزة

قال المكتب الصحفي لحكومة إسرائيل الثلاثاء إن 19 من بين 135 محتجزا لا يزالون في غزة قتلوا وإن أحدهم تنزاني الجنسية، دون أن يذكر اسمه.

وقالت تنزانيا إن اثنين من مواطنيها، وكلاهما من طلاب الزراعة، كانا من بين نحو 240 رهينة اقتيدوا إلى غزة بعد هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول. وتأكدت وفاة أحد التنزانيين الشهر الماضي.

هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء 12\12\2023 نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن الحركة المسلحة تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر بداخلها.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على التقرير.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.