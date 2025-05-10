السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسلام آباد: السعودية وتركيا ساهمتا بجهود التهدئة مع الهند

منذ 8 دقائق
محمد إسحاق دار

محمد إسحاق دار

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار “كامل وليس جزئيا”، مضيفا أن السعودية شاركت في محادثات التهدئة.

وقال في تصريحات لقناة “جيو” الإخبارية: “إن الوزير الأميركي ماركو روبيو، والسعودية، وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني حصول الاتفاق بين البلدين الجارين بأثر فوري. وقال في منشور عبر “إكس”، إن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وأضاف أن بلاده لم تسع للحرب، وخيارها السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

 

وكان دار أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده على استعداد لوقف التصعيد إذا ما التزم الجانب الهندي.

بدوره، قال وزير خارجية الهند “توصلنا مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري”.

كما قال “نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وستواصل القيام بذلك”.

“البنيان المرصوص”
أتت تلك التهدئة بعدما أطلق الجيش الباكستاني، فجر اليوم، عملية “البنيان المرصوص” للرد على هجمات هندية طالت ليلا 3 قواعد جوية، فيما دفع البلدان بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود.

وكان هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
نقابات عمالية تنتصر قضائياً.. وقف تنفيذ خطط ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت القصف
بعد أيام من "أبواب الجحيم".. الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائره في كمين الشجاعية بغزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.. ترامب يعلن الاتفاق ويشيد بـ"المنطق السليم" للطرفين

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته