إسلام آباد: السعودية وتركيا ساهمتا بجهود التهدئة مع الهند

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار “كامل وليس جزئيا”، مضيفا أن السعودية شاركت في محادثات التهدئة.

وقال في تصريحات لقناة “جيو” الإخبارية: “إن الوزير الأميركي ماركو روبيو، والسعودية، وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني حصول الاتفاق بين البلدين الجارين بأثر فوري. وقال في منشور عبر “إكس”، إن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وأضاف أن بلاده لم تسع للحرب، وخيارها السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025

وكان دار أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده على استعداد لوقف التصعيد إذا ما التزم الجانب الهندي.

بدوره، قال وزير خارجية الهند “توصلنا مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري”.

كما قال “نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وستواصل القيام بذلك”.

“البنيان المرصوص”

أتت تلك التهدئة بعدما أطلق الجيش الباكستاني، فجر اليوم، عملية “البنيان المرصوص” للرد على هجمات هندية طالت ليلا 3 قواعد جوية، فيما دفع البلدان بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود.

وكان هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا.