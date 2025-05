إسلام آباد: السعودية وتركيا ساهمتا بجهود التهدئة مع الهند

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار “كامل وليس جزئيا”، مضيفا أن السعودية شاركت في محادثات التهدئة.

وقال في تصريحات لقناة “جيو” الإخبارية: “إن الوزير الأميركي ماركو روبيو، والسعودية، وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني حصول الاتفاق بين البلدين الجارين بأثر فوري. وقال في منشور عبر “إكس”، إن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وأضاف أن بلاده لم تسع للحرب، وخيارها السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!

