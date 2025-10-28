إسماعيل بقائي: احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أميركي قائم

جددت إيران انتقاداتها إلى الولايات المتحدة، لا سيما الهجوم العسكري الذي طال أراضيها في يونيو الماضي. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن “احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أميركي قائم في أي وقت”.

وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء، “يجب أن نأخذ تجاربنا السابقة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة”.

كما أضاف قائلاً إن “الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي ضد إيران لها سوابق كثيرة، وكانوا دائماً يعلنون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لذلك يجب البقاء في حال استعداد دائم”.

إلى ذلك، شدد على وجوب “أخذ هذه التجارب السابقة مع الجانب الأميركي في الاعتبار، خلال أي مفاوضات مستقبلية”.

أما في ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح المتحدث أن طهران “ستواصل التعاون مع الوكالة، وفق معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات وبما يتماشى مع قرار البرلمان الإيراني”.

وكانت إيران قد علّقت في يوليو الماضي (2025) تعاونها مع الوكالة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو اندلعت إثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت خصوصاً مواقع عسكرية ونووية، وتخللتها ضربات أميركية على منشآت نووية في الداخل الإيراني. فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل. كما حملت السلطات الإيرانية الوكالة الدولية جزءاً من المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ، واتهمتها بعدم إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية خلال النزاع.

يشار إلى أن إيران تُعد البلد الوحيد غير النووي الذي يخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد التقني البالغ 90% اللازم لإنتاج قنبلة نووية، وفق الوكالة الذرية.