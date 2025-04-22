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إسماعيل بقائي يعلن تأجيل المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا

منذ 10 دقائق
إسماعيل بقائي

إسماعيل بقائي

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تطبيق “تيليغرام”، اليوم الثلاثاء “إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء والتي كان من المفترض أن تنعقد غدا الأربعاء ستؤجل إلى يوم السبت المقبل.

كما أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأجيل الاجتماع الفني بين خبراء من إيران والولايات المتحدة والذي كان مقرر يوم الأربعاء في سلطنة عمان إلى السبت المقبل وذلك باقتراح عماني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران وأميركا”.

    المصدر :
  • رويترز

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