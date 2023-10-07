إسماعيل هنية: أفقدنا العدو توازنه خلال دقائق قليلة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، أفقدنا العدو توازنه خلال دقائق قليلة، ونحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة.

وأشار هنية، خلال كلمة له، عقب عملية الطوفان، بأن جبهة غزة بدأت طوفان الأقصى على أيدي كتائب القسام وفصائل المقاومة، مضيفًا: “من كان يتصور أن يشاهد البطولات والشجاعة من رجال المقاومة الذين صنعوا النصر”.

وأضاف هنية: “غزة اليوم تمسح عن الأمة عار الهزائم”، مؤكدًا بأن هذه معركة بداية التحرير لقدسنا وأرضنا وشعبنا وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني.

واستطرد هنية: “لن نسكت عما يجري في الأقصى ولو صمت عنه كل العالم”.

وتابع: “حذرناهم وحذرنا كل العالم بأننا لن نسكت عن الذي يجري في القدس والمسجد الأقصى حتى لو صمت الجميع”.

ولفت إلى أن أكثر من 6 آلاف من أسرانا يقبعون في سجون الاحتلال تحت التعذيب والتنكيل، والمسجد الأقصى في خطر حقيقي ولدينا معلومات أن الاحتلال كان عازما على مواصلة عدوانه على مقدساتنا.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “طفح الكيل ولا بد من استكمال حلقة الانتفاضات والثورات بمعركة التحرير لأرضنا وأسرانا القابعين في سجون الاحتلال”.

ونوه هنية: على شعبنا أن يكون على أعلى درجات الاستعداد فالمعركة انتقلت إلى قلب الكيان الصهيوني.

ووجه هنية نداء لأبناء الأمة للانخراط في هذه المعركة فهي معركة شعب ومعركة أمة بدأناها وستنتهي بالنصر.

وأضاف: “نقول لهذا العدو الذي يهدد ويعربد إن القدس لنا والأرض لنا فأخرجوا منها”.

وتابع:”نقول للمطبعين إن إسرائيل لا تستطيع حمايتكم ولن تحصلوا على ما تسعون إليه منها”.