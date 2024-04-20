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إسماعيل هنية: إسرائيل تعارض تركيا وروسيا كضمانات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منذ 23 ثانية
اسماعيل هنية

اسماعيل هنية

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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل تعارض فكرة إدراج تركيا وروسيا كدول ضامنة في أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إسماعيل هنية في اسطنبول، حيث بحثا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة.

كما بحثا الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة، مؤكدين “أن إسرائيل ستدفع الثمن بسبب اضطهادها للفلسطينيين”.

كما شدد أردوغان مجددا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في التحرّك خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو “مفتاح السلام الإقليمي وتحقيق سلام دائم في المنطقة”.

ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نفذت تركيا سلسلة عقوبات ضد إسرائيل شملت مجموعة قيود تجارية.

    المصدر :
  • وكالات

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