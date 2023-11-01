إسماعيل هنية: الفصائل ستنشر حقيقة خسائر إسرائيل التي ستكون مفاجأة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين، وأضاف، لا يزال شعبنا ومجاهدونا يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار.

وتابع نقف إجلالاً وإكباراً لهذا الصمود الأسطوري لشعبنا رغم المجازر المتواصلة، وصمود شعبنا أفشل مخططات العدو لنكبة جديدة.

هنية أشار إلى أن كتائب القسام تتصدى للاحتلال بكل بسالة وشجاعة تستحقان كل تقدير.

وتابع، أقول للأعداء إنكم هزمتم يوم 7 أكتوبر وفي توغلكم البري المتعثر، والفصائل ستنشر حقيقة خسائر إسرائيل التي ستكون مفاجأة، فيما أبلغنا الأطراف الدولية مراراً أن استمرار نتنياهو في اقتحام الأقصى وممارسات حكومته لن تمر مرور الكرام.

كما وأشار ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها، ونطالب داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان، وأخبرنا الوسطاء بضرورة توقف هذه المجزرة الإسرائيلية.

من جهة ثانية أكد هنية على ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا،

وفي ما يخص الرهائن قال هنية ان الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتعرضون لنفس “الدمار والموت” الذي يتعرض له الفلسطينيون.