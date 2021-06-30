إصابات بانهيار مبنى سكني في مصر

انهار عقار سكني مكون من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص،اليوم الأربعاء، في منطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية في مصر،

وأفاد شهود عيان بوجود أسرة تحت أنقاض المبنى المنهار.

وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية المصرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار، وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.

وتوجه المسؤولون بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم في الدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.

وشهدت مصر مؤخرًا العديد من حوادث سقوط العقارات، حيث أصيب عدد من سكان مبنى مأهول في محافظة الإسكندرية أيضا بجروح مختلفة جراء انهيار المبنى المكون من 4 أدوار، في منطقة العطارين، وتم انتشال 3 جثث، إضافة إلى شخصين مصابين بجروح وكسور.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر إخطارا بانهيار عقار مأهول بالسكان في شارع الأحرار نطاق دائرة القسم، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتوجهت قوات الأمن والدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان العقار المنهار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

من جانبه، أوضح رئيس حي وسط أن العقار المنهار مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصدر بحقه قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتعاني مصر من وجود عدد كبير من العقارات على مستوى محافظات الجمهورية مهددة بالانهيار؛ بسبب تخطيها العمر الافتراضي، وكذا البناء المخالف، ومخالفة الاشتراطات المطلوبة، وهو ما يُنذر بخطر كبير يهدد حياة آلاف المواطنين.

وتسعى الدولة المصرية لإنقاذ الموقف من خلال تنفيذ مدن جديدة وتوفير مساكن بديلة لأصحاب العقارات التي صدر لها قرار إزالة، أو تلك التي من المتوقع أن تتعرض للانهيار في أي لحظة، حتى يمكن إعادة ترميمها أو البناء من جديد.