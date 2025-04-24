إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "خطير" بقطاع غزة

أفادت مواقع إسرائيلية بإصابة أكثر من سبعة عسكريين في حدث أمني خطير في قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية؛ وأضافت أن الحدث الأمني يتعلق بلواء المدفعية والفرقة السادسة والثلاثين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وإن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو.

كما أفادت مواقع إسرائيلية ببدء المروحيات بنقل المصابين من غزة، بعد التبليغ عن حدث خطير.

وعادة تعني عبارة “حادث أمني خطير” تكبد جيش الاحتلال خسائر في قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش ينفذ قصفا جويا ومدفعيا واسعا في شمال قطاع غزة، وأن دويّ انفجارات يُسمع في منطقة النقب الغربي.

وقالت بلدية سديروت إن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات سببها استمرار نشاط الجيش في قطاع غزة، ولا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.