إصابات كورونا تتجاوز 386 مليوناً حول العالم.. ماذا عن الوفيات؟!

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره رغم التقدم في عملية التطعيم التي وصلت لحد الجرعة الرابعة في بعض الدول.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 386.05 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و75684.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

29 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، أن البر الرئيسي سجل 29 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، الخميس، مقارنة مع 39 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات المؤكدة الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً بينما سُجلت الإصابات المتبقية بين وافدين من الخارج.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 106270 إصابة مؤكدة.

زيادة قياسية في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل زيادة يومية غير مسبوقة في إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغت 27443 إصابة جديدة وسط موجة انتشار للمتحور أوميكرون.

كما سجلت الوكالة 24 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

2281 إصابة جديدة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، الخميس، مقارنة مع 2278 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 432761 من ضمنهم 364528 حالة تم شفاؤها، و22780 حالة وفاة”.