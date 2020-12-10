إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ69 مليونا

تشهد دول العالم ارتفاعا بأرقام فيروس كورونا المستجد ، رغم الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها للحد من تفشي الفيروس.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 69 مليونا و239 ألفا و671 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و575 ألفا و810 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و994 ألفا و611 حالة، الخميس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتستعرض “العين الإخبارية” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

كندا تعتمد لقاح فايزر

أعطت كندا الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا عليه ما جعلها أول دولة تصرّح باستخدامه وتباشر حملة تلقيح ضد المرض.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان “اليوم، حققت كندا إنجازا بالغ الأهمية على صعيد مكافحة (كوفيد-19) عبر المصادقة على أول لقاح مضاد للفيروس.

وأكدت الوزارة، أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي “المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام في كندا”.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن، الإثنين، أنه سيتم تسلم 249 ألف لقاح في ديسمبر/كانون الأول الجاري مع وصول أولى الشحنات إلى 14 موقعا في أنحاء كندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تلقيح المواطنين بعد يوم أو يومين.

12 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، انخفاضا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن حالة الإصابة المحلية الوحيدة سُجلت في منطقة منغوليا الداخلية.

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى خمس من واحدة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ(كوفيد-19) يبلغ الآن 86673 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

11974 إصابة جديدة بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

31521 إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.77 مليون.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفا على الرغم من موسم الأعياد الذي شهد ازدحاما في الأسواق والشوارع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 412 وفاة جديدة لتصل إجمالا إلى 141772.