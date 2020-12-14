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إصابات كورونا في إيران تتجاوز مليون و115 ألفا

منذ 9 دقائق
إيرانيات يرتدين الكمامة

إيرانيات يرتدين الكمامة

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ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في إيران أكثر من مليون و115 ألف حالة منذ تفشي الوباء، حسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، تسجيل 251 حالة وفاة و7501 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 52 ألفا و447 حالة.

وأشارت إلى أن 5711 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 823 ألف حالة.

وبحسب البيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخرا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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