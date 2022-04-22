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إصابة أكثر من 30 فلسطينياً خلال مواجهات في ساحات المسجد الأقصى

22 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 3:41 مساءً
اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى

اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى

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قال مسعفون فلسطينيون إن 31 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس اليوم الجمعة، في أحدث مواجهة ضمن موجة عنف تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فلسطينيا نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقال شهود من رويترز إن الشرطة دخلت الحرم القدسي بعد صلاة الفجر وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على نحو 200 فلسطيني بعضهم كانوا يرشقون الحجارة. وأضافوا أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي من مسافة قريبة على مجموعة من الصحفيين كانوا يغطون الاشتباكات.

وتصاعدت أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع أوسع نطاقا على غرار حرب غزة قبل عام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ مارس آذار ما لا يقل عن 29 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون إن سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في الشوارع أدت إلى مقتل 14 شخصا في إسرائيل.

وقال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان إن ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية في ذلك اليوم “تثير قلقا بالغا من أن استخدام القوة كان واسع النطاق وغير ضروري وعشوائي”.

وأحد أسباب تصاعد التوتر هذا العام هو تزامن شهر رمضان مع احتفال اليهود بعيد الفصح، وخلالهما يتدفق المزيد من الزوار المسلمين واليهود على الحرم القدسي.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتقاعس عن تطبيق حظر طويل الأمد على ممارسة الشعائر اليهودية في ثالث أقدس الأماكن لدى المسلمين ويعتبرون مثل هذه الزيارات بمثابة استفزاز. وترفض إسرائيل هذا الاتهام.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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