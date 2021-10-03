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إصابة أكثر من 60 شخصا جراء إعصار "شاهين" جنوب شرق إيران

3 - أكتوبر - 2021
إعصار- تعبيرية

إعصار- تعبيرية

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ضرب إعصار “شاهين” محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، السبت، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية، إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر السبت ما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كيلومتر من ميناء تشابهار.

وقال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري، إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نغور-بريس وطريق سماج-سندها قد أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأضاف قادري أنه “بعد أن أعلنت منظمة الأنواء الجوية مسبقا عن وقوع الإعصار في المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة في أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق”.

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة سيستان وبلوشستان أنه لم تصل لغاية الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا في المنطقة جراء الإعصار.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، ظهر السبت، إن 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار بينهم 3 رقدوا في المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، وقال إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

ومساء السبت أفادت وكالة “فارس” بتسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار في ميناء تشابهار، مضيفة أنه أسفر كذلك عن انقلاب قاربين لصيادي سمك ما أدى إلى فقدان 5 بحارة.

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