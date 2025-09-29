الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
إصابة اثنين من طاقم سفينة ترفع علم هولندا في خليج عدن

منذ 9 دقائق
سفينة شحن ترفع علم هولندا تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة

ذكرت الشركة المشغلة لسفينة الشحن (مينيرفاجراخت)، اليوم الاثنين، أن السفينة التي ترفع علم هولندا تعرضت لأضرار بالغة بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن.

وقالت الشركة في بيان “في وقت سابق من اليوم، تعرضت سفينة الشحن مينيرفاجراخت، التي كانت تمر في خليج عدن، في المياه الدولية، لهجوم بعبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما ألحق أضرارا بالغة بها”.

وأضافت “في أعقاب الهجوم، اندلع حريق على متن سفينة الشحن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها. ويجري حاليا إجلاء الطاقم المكون من 19 فردا إلى سفن قريبة بطائرة هليكوبتر”.

    المصدر :
  • رويترز

