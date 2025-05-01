إصابة جندي إسرائيلي بانفجار تدفع لفرض حصار مشدد على بيتا بالضفة

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإغلاق جميع مداخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد أن أعلن عن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة خلال اقتحامها.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية إغلاق كافة مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية، ومنعت المواطنين من المرور من وإلى البلدة الأمر الذي عزل البلدة عن محيطها.

وأشار الشهود إلى أن قوات من الجيش تتواجد في محيط البلدة.

وبينوا أن قوات أخرى من الجيش تواصل عملية اقتحام البلدة وتعمل على تفتيش وتمشيط عدد من الأحياء.

وذكروا أن الجيش أغلق عدة مداخل في بلدة أودلا المجاورة لبيتا.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح “خطيرة” جراء انفجار عبوة ناسفة، خلال اقتحامه قرية بيتا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “جندي احتياط من الكتيبة 9221 في لواء أفرايم، أصيب بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عملياتي في قرية بيتا”.

وأشار الجيش، إلى أن قواته “فرضت طوقا أمنيا على القرية بحثا عن منفذي الهجوم”، دون مزيد من التفاصيل.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.