إصابة رئيس بلدية عينته موسكو لبلدة أوكرانية في هجوم

قال مسؤول أوكراني ووكالة أنباء روسية إن رئيس بلدية عينته موسكو لبلدة أوكرانية احتلتها قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أصيب في انفجار وقع اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ أنه تم نقل آندريه شيفتشوك الذي عُيّن رئيسا لبلدية إنيرهودار بعد احتلال الجيش الروسي للبلدة للعناية المركزة عقب الهجوم.

وقال دميترو أورلوف، الذي تعتبره أوكرانيا رئيسا لبلدية إنيرهودار، في منشور على تطبيق تيليجرام “لدينا تأكيد دقيق بأنه أثناء الانفجار أصيب شيفتشوك الذي نصب نفسه رئيس ’الإدارة الشعبية’ وحرسه الخاص”.

وإنبرهودار بلدة كان عدد سكانها قبل الحرب يتجاوز 50 ألف نسمة نسمة. ويعمل كثيرون من سكان البلدة في محطتين للطاقة تقعان بجوار المدينة إحداهما هي محطة زابوريجيا أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الهجوم.

على الرغم من التلميحات الروسية خلال الساعات الماضية باحتمال التفاوض حول مسألة “تبادل الأسرى”، استبعدت أوكرانيا قبول أي وقف لإطلاق النار مع روسيا، مؤكدة أنها لن تقبل أي اتفاق يتضمن التخلي عن أراضيها.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير، زعمت موسكو أن هدفها هو نزع سلاح كييف وحماية الناطقين باللغة الروسية في الشرق الأوكراني، فضلاً عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل، كما ترفض التنازل عن أي أراض “احتلتها” القوات الروسية.