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إصابة شخص وتضرر مستودعات أغذية في هجوم روسي بغرب أوكرانيا

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2023 2:42 مساءً
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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أشار مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس، إلى أن حطاما متساقطا أدى إلى إصابة شخص وألحق أضرارا بمستودعات للمواد الغذائية في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا بعد أن دمرت القوات الجوية صاروخا و16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 18 طائرة مسيرة وعددا غير محدد من الصواريخ في هجمات خلال الليل وفي الصباح الباكر، لكن العدد الدقيق للمقذوفات التي استهدفت المنطقة غير واضح.

كما لم يتضح على الفور مكان سقوط الطائرتين المسيرتين اللتين تجاوزتا الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال سيرهي تيورين النائب الأول لرئيس الإدارة الإقليمية إن سائقا أصيب عندما سقط الحطام على شاحنته.

وأضاف على تطبيق تيليجرام “في موقع مستودعات للمواد الغذائية، أدى الحطام إلى تضرر سقف ونوافذ ورشة عمل ومبنى من ثلاثة طوابق وسبع حاويات لتخزين الزيوت النباتية”.

وخلال الهجمات التي وقعت صباح اليوم، طُلب من سكان مدينة ستاراوكوستنتانيف الاحتماء. وتضم المدينة قاعدة جوية استهدفتها الضربات الجوية الروسية مرارا.

وبشكل منفصل قالت السلطات الأوكرانية إن بنية تحتية مدنية غير محددة في منطقة خاركيف بشرق البلاد على الحدود مع روسيا تضررت بسبب صواريخ إس-300، ولكن لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى.

وذكرت وزارة الطاقة أن القصف الروسي استهدف أيضا محطة كهرباء في منطقة دونيتسك الشرقية وألحق أضرارا بالمعدات.

ويخشى الأوكرانيون من شن روسيا موجة من الضربات الجوية للشتاء الثاني على التوالي تستهدف شبكة الكهرباء ونظام الطاقة ما سيتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وحدوث انقطاعات أخرى في الخدمات.

    المصدر :
  • رويترز

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