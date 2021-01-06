إصابة عدة ضباط في مبنى الكونغرس

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية يوم الأربعاء بأن عدة ضباط في مبنى الكونغرس أصيبوا، مشيرة إلى إرسال واحد منهم على الأقل إلى المستشفى، إثر اقتحام مؤيدين للرئيس ترامب مبنى الكابيتول.

وسيطر أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عشية الأربعاء، على القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

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