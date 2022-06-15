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إصابة كبير مستشاري بايدن بكورونا

منذ 12 دقيقة
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كشفت معاهد الصحة الوطنية الأميركية الأربعاء الواقع في 15 حزيران، أن فحصا سريعا أثبت إصابة أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، بكوفيد-19.

وأضافت أن فاوتشي تلقى تطعيماته كاملة، بما في ذلك جرعتان تنشيطيتان.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن إصابته بفيروس كورونا، ، للمرة الثانية خلال فترة الجائحة.

وجاءت إصابة ترودو بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة الأميركيتين بلوس أنجلوس.

وكان ترودو الذي تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد قد أصيب بالفيروس في نهاية يناير 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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