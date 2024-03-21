إصابة 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من (الخميس 21-3-2024) مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية رغم أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ.

وأفاد سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف بأن هذا أول هجوم كبير في الأسابيع القليلة الماضية يستهدف المدينة بصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وأضاف “بعد توقف دام 44 يوما، شن العدو هجوما صاروخيا على كييف… جميع خدمات الطوارئ تعمل في المواقع. وجار التعامل مع آثار الهجوم الصاروخي”.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في أنحاء المدينة. وقال مسؤولون إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما كانت من بين شخصين نُقلا إلى المستشفى.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ الروسية البالغ عددها 31 التي استهدفت العاصمة.

وذكر بوبكو أن الجيش الروسي استخدم قاذفات استراتيجية وأطلق أيضا بعض الصواريخ من أراضيه في حين استهدفت الصواريخ المدينة من اتجاهات مختلفة بعد مناورات معقدة في المناطق المجاورة.

واستمر دوي صفارات الإنذار من الهجمات الجوية لثلاث ساعات تقريبا.

وقال كليتشكو إن حطام الصواريخ أصاب عددا من المباني السكنية والمواقع الصناعية وروضة أطفال في أنحاء المدينة.

وجرى إجلاء سكان مبنى متعدد الطوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي المركزية بعد اندلاع حريق في إحدى الشقق. وقال بوبكو إن الهجوم تسبب أيضا في تحطيم نوافذ عدة منازل مجاورة واندلاع النيران في سيارات خاصة.