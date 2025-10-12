الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
إصابة 18 شرطياً سويسرياً في اشتباكات مع محتجين مؤيدين للفلسطينيين

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، عن إصابة 18 شرطيا وأشخاص عدة بعد أن خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع العاصمة أمس السبت، مضيفة أنها لم تصدر تصريحا بتنظيم الاحتجاج.

وذكرت الشرطة اليوم في مؤتمر صحفي أن الاحتجاج على حرب إسرائيل في قطاع غزة تحول إلى أعمال عنف عندما حاولت الشرطة تقييد حركة المتظاهرين الذين رشقوا أفرادها بمقذوفات وحجارة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية بأن الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وأضافت الهيئة أن ما يصل إلى خمسة آلاف شخص شاركوا في المسيرة.

وقال مايكل بيتشن نائب قائد شرطة كانتون بيرن اليوم “هذا السلوك… أجبر الشرطة على استخدام إجراءات قسرية”. وألقت الشرطة القبض على شخص واحد.

ومثل هذه المواجهات نادرة في سويسرا على الرغم من أن احتجاجا مؤيدا لغزة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في جنيف شهد أيضا اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وقالت الشرطة إن أكثر من 50 عقارا في بيرن تعرضت لتحطيم نوافذ وكتابة عبارات على المباني. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن من المرجح بلوغ قيمة الأضرار ملايين الفرنكات السويسرية، مضيفة أن الاحتجاج نظمته جماعات مؤيدة للفلسطينيين من أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس خلال الاحتجاج أمس إن المزاج العام “محتدم” وإن بعض الأشخاص كانوا يضعون أقنعة ويرددون شعارات.

وصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي اليوم قبل الإفراج المتوقع عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

