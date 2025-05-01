إصابة 3 بحارة روس بالغارات أمريكية على ميناء رأس عيسى في اليمن

صهاريج وقود تحترق بعد ما قالت قناة المسيرة التلفزيونية إن غارة أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى للوقود في اليمن، 18 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أعلنت السفارة الروسية في اليمن عن إصابة 3 بحارة من مواطنيها بجروح متفاوتة، جراء القصف الأمريكي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحُديدة، شمال غربي اليمن.

وأوضحت السفارة الروسية، في بيان أصدرته الأربعاء، أن “أحد المواطنين الروس، وهو واحد من بين 20 بحارًا روسيًّا يعملون ضمن طاقم إحدى السفن الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى، قد أُصيب بجروح خطيرة، يُرجَّح أنها نتيجة الغارة الجوية الأمريكية على منشآت البنية التحتية في الميناء اليمني المذكور”.

وأشارت إلى أنه “نظرًا لطبيعة إصابته، يتلقى العلاج في أحد مستشفيات صنعاء، ويحتاج إلى عملية جراحية معقدة”، مضيفةً أن “البحارَين الآخَرَين أُصيبا بجروح طفيفة، وحالتهما الصحية مستقرة، ولا يوجد خطر على حياتهما، ولا يزالان على متن السفينة إلى جانب 17 مواطنًا روسيًّا آخرين”.

ونقل البيان تأكيد الشركة المالكة للسفينة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والخطوات المطلوبة لإجلاء البحارة المصابين، وإعادة أفراد الطاقم الروسي الموجودين على متن السفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى.

ولم يُحدد بيان السفارة الروسية توقيت إصابة مواطنيها، وما إذا كانت نتيجة الضربة الأمريكية المركزة التي استهدفت الميناء النفطي منذ نحو أسبوعين، أم بسبب غارات لاحقة استهدفت الميناء ومحيطه.