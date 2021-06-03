إصابة 3 شرطيين بإطلاق نار في مدينة ويلمنغتون الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بحادث إطلاق نار في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام، فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق مجهول النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة.

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اعتصم فيها مطلق النار.

#BREAKING: Large police presence after reports of officers shot in Wilmington, Delaware | LIVE VIDEO ⤵️https://t.co/ywnIYMNUcg pic.twitter.com/blpKeMaaBf — Action News on 6abc (@6abc) June 3, 2021

وقبل أيام، قتل رجل تسعة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر في كاليفورنيا.

ويُقتل آلاف الأشخاص كل عام في حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حوادث إطلاق النار بأنها “وباء”، قائلا إنها “سبب إحراج للولايات المتحدة في العالم”.

وأعلن الرئيس خطة لمواجهة مشكلة أعمال العنف المرتبطة بالسلاح.

وأشار “بيزنس إنسايدر” إلى أن عدد حوادث إطلاق النار عام 2021 كان أكبر بكثير عن أعوام: 2018، و2019، و2020.