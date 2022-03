إصابة 3 شرطيين بإطلاق نار في مدينة ويلمنغتون الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بحادث إطلاق نار في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام، فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق مجهول النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة.

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اعتصم فيها مطلق النار.

