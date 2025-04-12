إصابة 4 جراء قنبلة روسية موجهة في كوبيانسك بأوكرانيا

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهيوبوف إن قنبلة روسية موجهة أصابت منزلا في مدينة كوبيانسك بشمال شرق البلاد مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص فضلا عن احتمال محاصرة ثلاثة آخرين تحت الأنقاض.

ونشر سينيهيوبوف على تطبيق تيلغرام صورة تُظهر منزلا وقد تحول إلى كومة كبيرة من الخشب والخرسانة ومواد بناء أخرى.

استولت القوات الروسية على كوبيانسك في الأيام الأولى للغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. واستعادتها القوات الأوكرانية في وقت لاحق من ذلك العام في هجوم مضاد خاطف.

وشنت القوات الروسية هجمات متكررة على البلدة في الأشهر القليلة الماضية، وهي واحدة من عدة مناطق تستهدفها القوات في إطار تقدمها في شرق أوكرانيا.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا، قال مسؤولون محليون إن طائرة مسيرة استهدفت سيارة تقل فريقا من متطوعي الحرب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.