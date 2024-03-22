إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات غرب رام الله

أصيب 4 جنود إسرائيليين، الجمعة، في اشتباك مع مسلح فلسطيني غرب رام الله.

أطلق المسلح الفلسطيني النار تجاه حافلة اسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله.

واستدعى الجيش الإسرائيلي طائرة مروحية وطائرات بدون طيار خلال العملية التي تتواصل منذ أكثر من 3 ساعات.

ويحاول الجيش الإسرائيلي التحقق من احتمال وجود أكثر من منفذ للهجوم.

وخلال الاشتباك مع المسلح، جُرح 4 جنود إسرائيليين، إصابة أحدهم خطيرة.

وتصاعد التوتر في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية.

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا أسروا أثناء هجوم حماس وتم اقتيادهم إلى غزة.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة ونفذت هجوما بريا غير مسبوق، ما أسفر عن مقتل نحو 32 ألف شخص، وإصابة أكثر من 74 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

رغم حصاره ل٣ ساعات.. مقاوم يطلق النار مجدداً تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله pic.twitter.com/R8rNjZmAXG — خبرني Khaberni (@khaberni) March 22, 2024

وقبل ذلك اندلعت في وقت مبكر اليوم مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت الجزيرة بحدوث اشتباكات وسماع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.

وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها قلقيلية.