إصابة 6 نواب عراقيين بفيروس كورونا

منذ تفشي وباء كورونا بالعراق وتزداد المخاوف من وفوع كارثة بسبب كورونا نا وسط تزايد أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خاصة في ظل القطاع الصحي المترهل الذي يعيشه العراق منذ سنوات .

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء أمس الأحد، بأن 6 نواب أصيبوا بالفيروس التاجي.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، بحسب ما أفادت شبكة روداو، إن “6 نواب أبلغوني بإصابتهم”، مضيفا أن هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20”.

كما أشار إلى أن 28 موظفاً، بينهم مدير عام، ومعنيين بالأمن في البرلمان أصيبوا أيضا. وأوضح أن “بعض المصايبن في دهوك هم من العاملين في حماية مجلس النواب من البيشمركة، لذلك من الصعب عقد جلسة برلمان”.

يأتي هذا في وقت تتزايد أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1646 إصابة جديدة و87 وفاة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 30868، في حين بلغت حالات الشفاء 13935، أما مجموع الوفيات فبلغ حتى أمس 1100.

يذكر أن 3 محافظات عراقية، فرضت السبت، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة الفيروس إثر زيادة الإصابات. فبعد ساعات من إعلان محافظة ذي قار فرض حظر شامل للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل والديوانية حظرا مماثلا لمدة أسبوع.