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إصابة 9 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس وسط إسرائيل.. وفرار المنفذ!

منذ 18 دقيقة
من موقع عملية الدهس في كفار يونا وسط إسرائيل

من موقع عملية الدهس في كفار يونا وسط إسرائيل

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أصيب 9 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط إسرائيل، وسط استنفار الشرطة بحثا عن المشتبه به الذي هرب من الموقع.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنه عملية دعس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف الإسرائيلي.

وأضافت أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين بالعملية هم جنود كانوا في محطة الحافلات في كفار يونا.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سائق المركبة التي دهست الجنود الإسرائيليين هرب من الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الحادث وتستعين بمروحيات لملاحقة السائق الذي يشتبه في تنفيذه العملية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة أنه تم “العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس وسط إسرائيل وفرار المنفذ”.

وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية تعتقد أن عملية الدهس كانت متعمدة في كفار يونا.

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