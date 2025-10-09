إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين السبت بعد الاتفاق الأولي في غزة

أفاد مصدر مطلع أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس قد يتم يوم السبت، بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب الجزئي من القطاع خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق ظهر الخميس بتوقيت إسرائيل، بعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية المكونة من 20 بندًا. وتشمل هذه المرحلة وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى والمعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

وأعرب ترامب عن ارتياحه لهذا الاتفاق، مؤكدًا أن جميع الرهائن سيُطلق سراحهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام دائم ومستدام. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه نجاح دبلوماسي وانتصار وطني وأخلاقي لدولة إسرائيل، مؤكدًا التزام حكومته بإعادة جميع الرهائن إلى الوطن.

وأعلنت حماس أن الاتفاق يضمن نهاية الحرب على غزة، انسحاب الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الأسرى، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تُهدر، وأنهم ملتزمون بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وتجمعت عائلات الرهائن الإسرائيليين في تل أبيب للاحتفال بخبر الاتفاق، بينما خرج الفلسطينيون في غزة للاحتفال بإعلان وقف إطلاق النار. ولفتت مصادر إلى أن عملية الإفراج عن الرهائن الأحياء ستتم خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الاتفاق، بينما قد يستغرق انتشال رفات القتلى وقتًا أطول.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وإنهاء المعاناة الفورية للمدنيين.

وتتضمن المرحلة التالية من خطة ترامب تشكيل هيئة دولية لإدارة غزة بعد الحرب، برئاسة ترامب وبمشاركة مسؤولين دوليين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. ويظل مصير حماس ودورها في إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب قضية خلافية بين الأطراف المعنية، وسط استمرار النقاش حول الهيكل السياسي للقطاع وإعادة إعمار غزة.