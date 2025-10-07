إطلاق سراح تونسي بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب منشورات على فيسبوك

قال محامٍ تونسي اليوم الثلاثاء إن محكمة أفرجت عن صابر شوشان، الذي صدر بحقه الأسبوع الماضي حكم بالإعدام بسبب منشورات على موقع فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد موجة واسعة من الانتقادات أثارها الحكم.

وأوضح المحامي أسامة بوثلجة في تصريح لوكالة رويترز أن موكله أُطلق سراحه، فيما أكد شقيقه جمال شوشان أن صابر عاد إلى منزل العائلة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي قد أثار صدمة كبيرة في الأوساط الحقوقية، إذ اعتُبر سابقة خطيرة في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت. وانتقدت منظمات المجتمع المدني والناشطون القرار، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي.

ومنذ أن حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان المنتخب قبل أربع سنوات وبدأ الحكم بالمراسيم، تواجه تونس انتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تحذر من تراجع استقلالية القضاء.

وتتهم المعارضة سعيّد بالاستئثار بالسلطة ووصفت خطواته بأنها “انقلاب”، في حين يؤكد الرئيس أن إجراءاته قانونية وتهدف إلى “تطهير البلاد من الفساد المستشري”.