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إطلاق نار في ولاية إنديانا الأميركية... وسقوط ضحايا

16 - أبريل - 2021
موقع الحادث

موقع الحادث

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قالت الشرطة الأميركية إنها تحقق في حادث إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “فيديكس FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا.

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جيني كوك، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا في المكان دون ذكر العدد.

وتم الإبلاغ عن الحادث في منشأة ” فيديكس FedEx”، في 8900 من طريق “Mirabel Road” بإنديانابوليس.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص في الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في المدينة بيانا جاء فيه: “لم يتم طلب مساعدتنا في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة”.

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثف للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، في ساحة انتظار السيارات.

في غضون ذلك، قال عم إحدى الضحايا لـ “Fox59” إن ابنة أخته كانت جالسة في سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى في المستشفى.

وذكرت “WRTV” أن العمال اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث.

وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهي ثاني أكبر مركز للشركة على مستوى العالم، وذلك بحسب “ديلي ميل”.

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