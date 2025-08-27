الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
إطلاق وحدة لتجارة المعادن الهامة بشركة أمريكية تملك قطر حصة فيها

منذ 36 دقيقة
إطلاق وحدة لتجارة المعادن الهامة

إطلاق وحدة لتجارة المعادن الهامة

قالت شركة (تكميت) الاستثمارية المدعومة من الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستطلق وحدة لتجارة المعادن الهامة بعد حصولها على مزيد من الاستثمارات من شركة (ميركوريا) لتجارة السلع الأساسية.

وتمتلك تكميت المملوكة للقطاع الخاص حصصا في 10 شركات، بما في ذلك شركات (برازيليان نيكل) و(كورنيش ليثيوم) و(رينبو رير إيرس).

وذكرت الشركة في بيان أن وحدة التداول الجديدة (تكميت إس.سي.إم) ستركز على المعادن ذات الأهمية الخاصة، سواء من شركات محفظتها أو من شركات أطراف ثالثة.

وتعد شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية من أكبر المستثمرين في تكميت. ومن المساهمين الرئيسيين الآخرين جهاز قطر للاستثمار، وشركة (إس.2.جي إنفيستمينت)، وشركة (لانسداون بارتنرز).

    المصدر :
  • رويترز

