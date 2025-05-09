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إعادة مهاجرين لمركز احتجاز بأمريكا بعد نقلهم لمطار تمهيداً لترحيلهم لليبيا

منذ 11 دقيقة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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قال محامي مهاجر بولاية تكساس الأمريكية كان ضمن مجموعة مهاجرين أبلغتهم السلطات بأنهم سيرحلون إلى ليبيا إن المهاجرين جلسوا على مدرج مطار عسكري لساعات يوم الأربعاء غير متأكدين مما سيحدث بعد ذلك.

وقال المحامي تين ثانه نجوين إن موكله، وهو عامل بناء فيتنامي من لوس انجليس، كان من بين مهاجرين نُقلوا في الصباح الباكر من مركز احتجاز المهاجرين في بيرسال بولاية تكساس إلى مطار حيث كانت تنتظرهم طائرة عسكرية.

وأضاف المحامي أنه بعد عدة ساعات نُقل المهاجرون بحافلات إلى مركز الاحتجاز وقت الظهر.

ولم ترد وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية على طلبات التعليق.

كانت رويترز أول من أورد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لترحيل مهاجرين إلى ليبيا في خطوة تمثل تصعيدا في حملته على الهجرة التي أثارت بالفعل ردود فعل قانونية قوية.

وقال مسؤولون لرويترز هذا الأسبوع إن الجيش الأمريكي قد ينقل مهاجرين جوا إلى ليبيا يوم الأربعاء على أقرب تقدير، لكنهم أكدوا أن الخطط قد تتغير.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الرحلة لم تُغادر. ولم يتضح حتى اليوم الجمعة ما إذا كانت الإدارة لا تزال تخطط للمضي قدما في عمليات الترحيل.

كان قاض اتحادي في بوسطن أصدر حكما يوم الأربعاء بأن أي مسعى إدارة ترامب لترحيل مهاجرين غير ليبيين إلى ليبيا دون عملية تحقق كافية من احتمال تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب هو انتهاك واضح لأمر سابق للمحكمة.

وكان محامو مجموعة من المهاجرين الذين يتابعون دعوى قضائية جماعية قد تقدموا بطلب طارئ إلى المحكمة بعد ساعات من انتشار الأخبار عن الرحلة المحتملة إلى ليبيا.

    المصدر :
  • رويترز

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