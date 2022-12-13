إعدامات إيران تُقلق العفو الدولية.. وتحذير من مصير "رابر" معارض

بعد نقله من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر، حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال “إعدام” مغني الراب والمتظاهر الإيراني المعتقل سامان ياسين، ودعت إلى “إيقاف” و”إلغاء” هذا الحكم.

كما أشارت في بيان إلى أنه تم نقل سامان ياسين من سجن إيفين في طهران إلى سجن رجائي في كرج، وذكرت أنّ هذا النقل أثار القلق من أنّ حكم الإعدام الصادر بحقه قد تم تأكيده، وأنّ السلطات القضائية والأمنية تخطط لتنفيذه.

اعترافات قسرية

منظمة العفو الدولية أضافت في بيانها، أن سلطات القضاء في إيران انتزعت اعترافات قسرية من مغني الراب لـ”إطلاقه ثلاث طلقات بمسدس في الهواء” خلال الاحتجاجات، فاتهمته بـ”الحرابة”، وبعد أسابيع قليلة فقط من اعتقاله، حكم عليه “بالإعدام” في محاكمة صورية.

هذا وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تلقت معلومات تفيد بأنه من أجل الحصول على “اعترافات قسرية” من سامان ياسين، بالإضافة إلى الضرب المبرح لمغني الراب، عرّضه المحققون للبرد الشديد وأنواع أخرى من التعذيب.

كذلك أشارت المنظمة إلى أن إصدار “حكم الإعدام” على سامان ياسين يعد “انتهاكًا للحق في الحياة” باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها اتفاقية حقوق الإنسان، وذكّرت بأن القوانين الدولية تحظر صراحة عقوبة الإعدام في قضايا أخرى غير القتل العمد.

وقف فوري

المنظمة أكدت أيضًا في بيانها أن على سلطات النظام الإيراني أن توقف فورًا أي خطط لإعدام سامان ياسين و”إلغاء” حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب هذا.

يذكر أن سامان ياسين مغني راب من كرمانشاه ومقيم في طهران اعتقل من قبل قوات الأمن الإيرانية في منزله بطهران في 2 أكتوبر الماضي، ونُقل إلى سجن إيفين بعد أيام قليلة من اعتقاله.

وقبل اعتقاله، دعم الرابر الشهير الاحتجاجات على مستوى البلاد في منشوراته على “إنستغرام”، واحتج على سلطات نظام طهران بأغاني الراب السياسية.