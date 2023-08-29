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إعصار إداليا.. حاكم ولاية ساوث كارولاينا الأميركية يعلن حالة الطوارئ

منذ 10 دقائق
إعصار- تعبيرية

إعصار- تعبيرية

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أعلن هنري مكماستر حاكم ولاية ساوث كارولاينا حالة الطوارئ في الولاية استعدادا للآثار المحتملة للإعصار إداليا.

واشتد الإعصار إداليا فوق خليج المكسيك الثلاثاء في طريقه نحو ساحل خليج فلوريدا مما أجبر السلطات على إجلاء سكان المناطق الساحلية المنخفضة التي من المتوقع أن تغمرها المياه عند وصول الإعصار القوي غدا الأربعاء 30\8\2023.

وازدادت شدة العاصفة إداليا الثلاثاء وتحولت إلى إعصار مع توجهها ببطء نحو ساحل خليج فلوريدا حيث أصدر مسؤولون أوامر إخلاء ومناشدات لملايين السكان للاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل وصول ما يمكن أن يكون إعصارا من الفئة الثالثة عند بلوغه اليابسة غدا الأربعاء 30\8\2023.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي بأن إداليا من المتوقع أن يشتد على نحو مطرد قبل أن يضرب اليابسة صباح الغد الأربعاء 30\8\2023.

وحث رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا سكان الولاية المقيمين في المناطق المنخفضة على تنفيذ أوامر الاحتماء باللجوء إلى المناطق المرتفعة، محذرا من أن اشتداد العاصفة ربما يتسبب في فيضانات تهدد الأرواح.

وقال ديسانتيس في إفادة صحفية صباح اليوم الثلاثاء 29\8\2023 “إن أُمرتم بالإجلاء، فعليكم فعل ذلك الآن”. وأضاف أن أوامر الإجلاء صدرت في 22 مقاطعة وتم فتح أكثر من 20 ملجأ للطوارئ.

    المصدر :
  • رويترز

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