الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعصار كاجيكي يقتل 3 أشخاص ويصيب 10 في فيتنام

منذ ساعتين
إعصار- تعبيرية

إعصار- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء إن الإعصار كاجيكي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين في فيتنام، في الوقت الذي حذرت فيه من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة في بيان لها إن الإعصار ألحق أضرارا بنحو سبعة آلاف منزل وأغرق مساحات مزروعة بالأرز تقدر مساحتها بنحو 28800 هكتار وأدى إلى سقوط 18 ألف شجرة.

كما أسقط الإعصار 331 عمودا من أعمدة الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عدة مقاطعات.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية شوارع العاصمة هانوي وقد غمرتها المياه بشدة مع هطول أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأرصاد الوطنية إن الإعصار كاجيكي ضعف بعد وصوله إلى اليابسة على الساحل الشمالي الأوسط لفيتنام بعد ظهر أمس الاثنين، ليتحول إلى منخفض مداري في أثناء تحركه عبر لاوس صباح اليوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حجم الدمار في قطاع غزة
غزة تحت القصف
روبوتات مفخخة وقصف مدفعي يستهدف مناطق مدنية في غزة وجباليا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: الضرائب الرقمية على شركات أميركية ستقابل برسوم جمركية إضافية
ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية
ترامب يعبر عن رغبته في عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!