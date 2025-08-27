إعصار يقتل 8 في فيتنام وتايلاند وتحذيرات من سيول جديدة

الأمواج تقترب من شاطئ كوا لو، بينما يقترب إعصار كاجيكي من مقاطعة نغه آن، فيتنام، 25 أغسطس 2025. رويترز

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن الإعصار كاجيكي والسيول المصاحبة له أسفرا عن مصرع ثمانية أشخاص منهم واحد في تايلاند وسبعة في فيتنام، وسط تحذيرات من الحكومة الفيتنامية بشأن المزيد من السيول والانهيارات الطينية.

وضرب الإعصار فيتنام بعد ظهر يوم الاثنين قبل أن يضعف إلى منخفض جوي وتسبب منذ ذلك الحين في سيول وانهيارات أرضية واسعة النطاق في كل من فيتنام وتايلاند.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند اليوم الأربعاء إن الأمطار الغزيرة تسببت في سيول وانهيارات أرضية في ثمانية أقاليم مما أثر على أكثر من 180 أسرة.

وأفادت الحكومة الفيتنامية في بيان اليوم الأربعاء بأن الإعصار كاجيكي والسيول المصاحبة له تسببا في إتلاف أو غمر أكثر من عشرة آلاف منزل وشركة، بالإضافة إلى أكثر من 86 هكتارا من الأرز والمحاصيل المدرة للدخل.

وأضاف البيان أن الإعصار تسبب أيضا في سقوط أعمدة كهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار عن 1.6 مليون شخص.

وغمرت السيول شوارع هانوي، بينما استمر هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة التي تستعد لاستضافة أكبر عرض عسكري في اليوم الوطني للبلاد الأسبوع المقبل احتفالا بالذكرى الثمانين لإعلان استقلالها.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر في الأقاليم الشمالية اليوم الأربعاء، مع احتمال سقوط نحو 70 ميلليميترا من الأمطار على بعض المناطق خلال فترة تترواح بين ثلاث وست ساعات.

وأضافت الهيئة “قد تحدث سيول وانهيارات أرضية، مما يؤثر سلبا على البيئة ويهدد حياة الناس… ويلحق أضرارا بالإنتاج والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية”.

وقبل وصوله إلى فيتنام، مر الإعصار كاجيكي بمحاذاة الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية يوم الأحد، ما أجبر مدينة سانيا السياحية على إغلاق الشركات ووقف وسائل النقل العا