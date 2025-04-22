إعلام إسرائيلي: تدريب لسلاح الجو تحسباً لهجوم إيراني محتمل

بالرغم من المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجانب الإيراني ووسط التفاؤل الذي يسيطر على الأجواء، وبعد أيام من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية والتي وصفها ترامب بالجيدة.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات، يوم الاثنين 21\4\2025، تُحاكي هجومًا صاروخيًا إيرانيًا آخر على قواعد جوية إسرائيلية، في ظل تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

واستُهدفت قواعد سلاح الجو الإسرائيلي في غارات إيرانية سابقة في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وجاء الإعلان عن التدريبات في الوقت الذي تُواصل فيه الولايات المتحدة وإيران إجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، حيث يُقال إن التدريبات تهدف إلى تعزيز الجاهزية في حال انهيار المحادثات، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأفادت التقارير أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا الأسبوع الماضي بتقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الذي كشف عن خطة إسرائيلية أميركية متوقفة لضرب إيران، والتي يُزعم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منعها. حيث فُسِّر التسريب في إسرائيل على أنه تكتيك ضغط أميركي لدفع طهران نحو اتفاق نووي، وفقا للصحيفة.

وعُقدت جولة ثانية من المحادثات في السفارة العمانية بروما يوم السبت، برئاسة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بوساطة عمانية.

وأكدت عُمان بعد المحادثات أن الجانبين اتفقا على المضي قدمًا نحو “اتفاق عادل ودائم وملزم”، يضمن بقاء إيران خالية من الأسلحة النووية مع احتفاظها بقدراتها النووية السلمية.

وفي إشارة إلى المحادثات، قال ترامب للصحافيين، يوم الاثنين: “في الواقع، عقدنا اجتماعات جيدة جدًا بشأن إيران”. وعندما سُئل عما سيحدث لاحقًا، أجاب: “الخطوة التالية هي أننا نحتاج إلى القليل من الوقت”.

وذكر موقع “والا” الإخباري أنه من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ترامب هاتفيًا. ووفقًا للتقرير، سيناقش الزعيمان محادثات الأسرى العالقة حاليًا في غزة، بالإضافة إلى المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وستكون أول مكالمة هاتفية بين الرجلين منذ زيارة رئيس الوزراء للبيت الأبيض قبل أسبوعين.

من جهته وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، قانونًا يُصادق على معاهدة شراكة استراتيجية مع إيران، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا). وكان بوتين قد وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عامًا مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، في يناير (كانون الثاني).

وفي إسرائيل، أكّد السفير الأمريكي المُعيّن حديثًا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لدى تقديمه أوراق اعتماده للرئيس إسحاق هرتسوغ، أن إيران تريد تدمير كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال: “لطالما كانت رغبتهم أن تكون إسرائيل هي البداية، ثم يأتي دور أميركا لمواجهة الدمار. أو بعبارة أخرى، إسرائيل هي المقبلات والولايات المتحدة هي الطبق الرئيسي”.

واتفق هرتسوغ مع هاكابي، مؤكدًا أن طهران “تواصل سعيها وراء رؤيتها المتطرفة للهيمنة الإقليمية وزعزعة الاستقرار بمفردها وعبر وكلائها بينما تسعى جاهدةً لامتلاك الأسلحة النووية وتدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل”.