إعلام إسرائيلي: حادث دهس جنوب الخليل وإصابة مجندة إسرائيلية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ عملية دهس بالقرب الخليل في الضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مجندة إسرائيلية، وفق المعلومات الأولية.

وأكدت التقارير أنه بعد تنفيذ العملية، انسحب سائق السيارة من مكان الحادث.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحادث وقع في وقت متأخر من اليوم، وأن قوات الاحتلال توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في تفاصيل الحادثة. وأشارت إلى أن سائق السيارة تمكن من الهروب من مكان الحادث قبل وصول القوات الإسرائيلية، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

إلا أن تفاصيل دقيقة عن عدد المصابين أو حالتهم الصحية لم تُعلن بعد. كما لم تقدم سلطات الاحتلال المزيد من المعلومات حول دوافع الحادث أو نوع السيارة المستخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة جنوب الخليل تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية.

وما زالت قوات الاحتلال تواصل عمليات البحث والتحقيق في الحادث، مع نشر تعزيزات في المنطقة تحسبًا لأي تطورات إضافية.

وتعكس هذه الحادثة التصعيد المتواصل في الضفة الغربية في ظل العمليات المتزايدة للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال. وتعزز مثل هذه الأحداث التوتر في المنطقة، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال.