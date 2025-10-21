الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
إعلام إسرائيلي: حركة حماس تشارك سرّاً في تشكيل حكومة التكنوقراط في غزة

منذ 49 دقيقة
عناصر حماس أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة - 13 أكتوبر 2025

عناصر حماس أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة - 13 أكتوبر 2025

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس تشارك سرّاً في تشكيل حكومة التكنوقراط في قطاع غزة، حيث تضم الحكومة نصف أعضائها أشخاصاً مرتبطين بالحركة ومؤيدين لمبادئها، رغم عدم إعلان ذلك بشكل صريح.

من جانبه، أكد القيادي في حماس ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام، مشدداً على التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جميع الجثامين رغم الصعوبات ونقص المعدات.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون أميركيون إلى قلق الإدارة الأميركية من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق، موضحين أن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يسعون لمنع استئناف هجوم شامل على حماس.

ويصل اليوم إلى إسرائيل دي فانس للقاء نتنياهو ومناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، دون الدخول إلى غزة لأسباب أمنية، مكتفياً بمراقبة الأوضاع عبر طائرة مسيرة تنقل الصور مباشرة إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

