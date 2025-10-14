الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعود غداً الأربعاء ليمثُل أمام المحكمة

منذ 18 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زوجته سارة نتنياهو - رويترز

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعود غدا الأربعاء ليمثُل أمام المحكمة في تهم الفساد، وذلك بعد يوم بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإصدار عفو عنه.

ويُتهم نتنياهو وزوجته سارة في إحدى القضايا بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار مثل السيجار والمجوهرات والشمبانيا من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وإلى جانب قضية الهدايا يُتهم نتنياهو بمحاولة الحصول على تغطية إعلامية تميل لصالحه من وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين في قضيتين أخريين.

ترامب ونتنياهو

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد دعوته أمس الاثنين من إسرائيل إلى مسامحة نتنياهو الذي يواجه 3 قضايا فساد أمام القضاء الإسرائيلي.

وخلال ولايته الحالية -التي بدأت أواخر عام 2022- اقترح نتنياهو تعديلات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.

وأثارت هذه التعديلات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

