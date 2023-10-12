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إعلام حماس: 25 فلسطينيا لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2023 10:48 مساءً
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس الخميس أن 25 فلسطينيا لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة عن مقتل 1537 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6 آلاف في ضربات جوية إسرائيلية منذ السبت.

هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس من انخفاض خطير في الإمدادات الحيوية في قطاع غزة بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع في أعقاب هجمات دامية شنتها حركة حماس.

وقال بريان لاندر نائب رئيس قسم الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي الذي مقره روما “إنه وضع رهيب في قطاع غزة نشهد تطوره مع محدودية الإمدادات من الغذاء والمياه ونفادها بسرعة”.

وقال لاندر لتلفزيون رويترز “برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض ويستجيب ونقدم الغذاء لآلاف الأشخاص الذين يتخذون من المدارس وأماكن أخرى في المنطقة ملجأ. لكن ما لدينا سينفد قريبا جدا”.

وأعلنت إسرائيل فرض حصار شامل على غزة يوم الاثنين ومنعت دخول الغذاء والوقود والمياه إلى القطاع الساحلي وأغلقت جميع نقاط العبور في أعقاب هجمات حماس مطلع الأسبوع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس إن وقود مولدات المستشفيات في غزة سينفد قريبا وإن مخزونها من المساعدات والعقاقير داخل غزة يتعذر الوصول إليه بسبب عدم وجود ممر آمن.

    المصدر :
  • رويترز

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