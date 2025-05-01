إعلام رسمي صيني: أمريكا تواصلت مع بكين لإجراء محادثات بشأن الرسوم

ذكر حساب يويوان تانتيان‭ ‬التابع لتلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس‭ ‬على منصو ويبو للتواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلت مع الصين سعيا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين بنسبة 145 بالمئة.

وأوضح الحساب نقلا عن مصادر لم يسمها “تواصلت الولايات المتحدة مع الصين بشكل استباقي عبر قنوات متعددة، على أمل إجراء مناقشات حول قضية الرسوم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون أمس الأربعاء “على حد علمي، لم تجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم”.

وذكر ترامب في مقابلة مع إعلام أمريكي نشرت يوم الجمعة الماضي أن إدارته تجري محادثات مع الصين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل به.

ونفت بكين مرارا الأسبوع الماضي إجراء مثل هذه المحادثات، متهمة واشنطن “بتضليل الرأي العام”.