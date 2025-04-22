إعلام روسي رسمي: موسكو تستعيد السيطرة على دير في كورسك

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية الثلاثاء أن القوات الروسية استعادت السيطرة على دير في منطقة كورسك الروسية كان يتحصن فيه جنود أوكرانيون.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن القوات الروسية سيطرت على دير القديس نيقولاوس بيلوجورسكي في بلدة جورنال.

وذكر حساب تابع للجيش الروسي على منصة تيليجرام أن أوكرانيا نشرت قوات ومدفعية وقاذفات طائرات مسيرة في الموقع الذي استعادته روسيا بعد عشرة أيام من القتال العنيف.

وباتت روسيا قريبة من دحر القوات الأوكرانية تماما من منطقة كورسك التي اجتاحتها في توغل مفاجئ عبر الحدود في أغسطس آب الماضي ردت عليه موسكو بإرسال تعزيزات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة، بما في ذلك جنود من حليفتها كوريا الشمالية.