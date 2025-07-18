إعلام عبري: ارتفاع غير مسبوق في انتحار الجنود الإسرائيليين

كشف الإعلام العبري، اليوم الجمعة، عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو/ تموز الجاري، مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشارت إلى أنها تستند إلى “معطيات للجيش الإسرائيلي حصلت عليها من مصادر مطلعة على التفاصيل، وليست رسمية من الجيش نفسه”.

وقالت: “في النصف الأول من العام 2025 انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي 18 جنديا منذ بداية العام”.

وأضافت: “بالمقابل فإنه في النصف الأول من العام 2024، كانت بيانات الانتحار أقل بنصف هذا العدد، أي 9 جنود”.