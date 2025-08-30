إعلان بروكسل: نداء عالمي لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

أطلق تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا اليوم السبت إعلان بروكسل لحماية النظام الصحي في غزة، وذلك في بيان وصل الجزيرة نت اليوم.

وجاء في البيان المنشور على موقع تشينج دوت أورغ “نحن الأطباء والعاملون في المجال الصحي، إلى جانب ممثلي النقابات الصحية والجمعيات الطبية والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، نصدر هذا “إعلان بروكسل” إلى المجتمع الدولي”.

وتابع “ينبع هذا الإعلان من واجبنا الأخلاقي والمهني في مواجهة الاعتداءات الممنهجة على القطاع الصحي في غزة، والتي تهدد حياة البشر مباشرة وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

أولاً: المبادئ الأساسية

إن الاعتداءات على المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين الطبيين، ومنع الأدوية والإمدادات، هي انتهاكات جوهرية للأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني. تمثل غزة مثالاً صارخاً على حرمان الحق في الصحة أثناء النزاع المسلح، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لحماية المعايير الإنسانية والقانونية. حماية الكوادر الطبية وخدمات الإسعاف والوحدات الجراحية المتنقلة والمستشفيات التعليمية واجب دولي إنساني ملزم. الوصول غير المقيّد إلى الأدوية والمعدات الأساسية—بما في ذلك أجهزة التنفس والأوكسجين والإمدادات الجراحية—هو أمر لا غنى عنه لإنقاذ الأرواح.

ثانياً: الإطار القانوني الدولي المنتهك

اتفاقية جنيف الرابعة (1949، المادة 18): تكفل الحماية للمستشفيات والكوادر الطبية. البروتوكول الإضافي الأول (1977): يحظر الاعتداءات على الوحدات الطبية ويؤكد حصانة العاملين الصحيين. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يؤكدان الحق في الصحة دون تمييز. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998): يعرّفان استهداف المدنيين والمرافق الطبية كجرائم حرب. أوامر محكمة العدل الدولية (2024–2025): تفرض السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وفقا للبيان.

استمرار الانتهاكات يترتب عليه مسؤولية جنائية فردية لكل من يستهدف المرافق الطبية أو يعرقل الوصول إلى الرعاية الصحية.

ثالثاً: الوضع الصحي والإنساني الراهن

أدت تدمير المستشفيات والاعتقال التعسفي للكوادر الطبية والنقص الحاد في الأدوية إلى كارثة صحية متفاقمة. الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة هم الأكثر تضرراً. تعطيل سلاسل الإمداد الطبي يهدد تقديم الرعاية العاجلة والجراحية والطويلة الأمد. يعمل العاملون الصحيون في ظروف قاسية، ويعانون من الإرهاق والصدمة والخطر المستمر على حياتهم.

رابعاً: نداء إعلان بروكسل

وطالب البيان بالتالي:

– الوقف الفوري لجميع الاعتداءات على المستشفيات والمرافق الصحية والكوادر الطبية.

– الإفراج عن جميع العاملين الصحيين المعتقلين.

– إزالة كل العوائق أمام دخول الأدوية والمعدات والإمدادات الأساسية.

– توفير حماية فعالة ومستقلة للكوادر الطبية، بما في ذلك خدمات الإسعاف والوحدات الجراحية المتنقلة والمستشفيات التعليمية.

– تقديم مساعدات دولية عاجلة لإعادة بناء المرافق الصحية المدمرة.

– فتح تحقيق دولي مستقل لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الصحة النفسية وتعزيزها لجميع السكان، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.

– متابعة ورقابة دولية مستمرة على سلاسل الإمداد الطبي لضمان تسليم الأدوية والمعدات الحيوية في الوقت المناسب.

خامساً: النداء العالمي

إن الهجمات على نظام الصحي في غزة ليست قضية محلية أو إقليمية، بل هي قضية إنسانية عالمية تمس جوهر الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ندعو المؤسسات الطبية، والنقابات المهنية، والعاملين في مجال الصحة، ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين حول العالم إلى تأييد والتوقيع على “إعلان بروكسل”، تأكيدًا على موقفنا الإنساني الموحد ورفضًا لاستهداف الرعاية الصحية في أي صراع مسلح. إن حماية المستشفيات والأطباء والمرضى هو واجب إنساني عالمي. وأي اعتداء عليهم هو اعتداء على الإنسانية.