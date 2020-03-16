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إغلاق المدارس في نيويورك بسبب “كورونا”

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، الأحد، أنه سيُغلق بدءا من الإثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1.1 مليون طالب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: “يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية”.

وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها “في موعد أقصاه 20 أبريل”، غير أنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

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وجاءت تلك التطورات في الوقت الذي أثارت فيه أزمة فيروس كورونا المتفاقمة مخاوف من نقص السلع، في مختلف أنحاء الولايات التحدة.

ودفع التزاحم على سلع معينة متاجر التجزئة الكبرى إلى فرض حدود على حجم المشتريات، لضمان ألا تخلو الأرفف من هذه السلع، وفق ما نقلت “رويترز”.

لكن المتسوقين القلقين أفرغوا متاجر البقالة والصيدليات من هيوستن حتى لوس أنجلوس مع اتساع نطاق تفشي الفيروس وإعلان حالة طوارئ وطنية لمكافحة الانتشار، الذي أودى بحياة 47 شخصا على الأقل في البلاد.

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