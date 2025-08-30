السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إغلاق حديقة حيوان دلهي بعد إصابة طائري لقلق بإنفلونزا الطيور

منذ 11 دقيقة
انفلونزا الطيور- أرشيفية

انفلونزا الطيور- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن فحوصا أجريت على طائري لقلق نفقا في حديقة حيوان دلهي أظهرت إصابتهما بالسلالة إتش5إن1 شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور، مما دفع السلطات إلى إغلاق حديقة الحيوان اعتبارا من السبت.

وأضافت الصحيفة أنه يجري اختبار عينة من طائر نافق آخر كان يعيش في الأسر، في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات تدابير الأمن البيولوجي والمراقبة المكثفة لمنع انتشار الفيروس إلى الحيوانات الأخرى والبشر.

وستظل حديقة الحيوانات مغلقة حتى صدور أوامر أخرى.

ويشكل انتشار إنفلونزا الطيور مصدر قلق كبير للحكومة وصناعة الدواجن، إذ قد يتسبب في نفوق الطيور وفرض قيود تجارية، فضلا عن خطر انتقال العدوى إلى البشر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوات إسرائيلية في القنيطرة. مواقع التواصل الاجتماعي
توغل إسرائيلي بريف القنيطرة.. وتفتيش عدد من المنازل!
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز
فرنسا: باب الدبلوماسية لم يغلق أمام إيران!
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صحيفة نيكي: مطالبة ترامب لليابان بشراء المزيد من الأرز وأعاق محادثات التجارة

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ