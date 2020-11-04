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إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية

منذ 11 دقيقة
العالم يترقب الفائز بنتائج الانتخابات الأمريكية

العالم يترقب الفائز بنتائج الانتخابات الأمريكية

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أغلقت مراكز الاقتراع ، في عدة ولايات أمريكية ،في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 131 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 108 أصوات للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينج وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وواشنطن، وأوريغون.

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