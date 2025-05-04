إقالة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية.. والسبب؟

قال مصدران مطلعان” إن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة أحمد الكريباني أُقيل من منصبه وجرى تعيين عبدالوهاب الشطي ليحل محله”.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما وهما من الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، لرويترز أن إقالة الكريباني بعد عامين من توليه المنصب جاءت عقب قرار الهيئة سحب موافقتها على قيادته للشركة.

وأظهرت رسالة موجهة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، اطلعت عليها رويترز، أن القرار اتخذ بسبب “تكرار عدم الالتزام بقواعد ولوائح سلامة الطيران… وعدم الالتزام بالموعد النهائي لتصحيح أوجه القصور والأخطاء”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الكريباني حتى الآن.